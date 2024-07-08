Энергетика, "Охматдет" или извращение Путина. Почему враг возобновил обстрелы Киева днем – объясняет эксперт

Ужасная атака на Киев 8 июля не была направлена на энергетические объекты

Утром 8 июля Киев оказался под массированными вражескими обстрелами. На столицу летели баллистические ракеты и "Кинжалы". Враг нанес жестокий удар по детской больнице "Охматдет", повреждено еще несколько объектов.

Таких массированных атак на украинскую столицу среди бела дня уже очень давно не было. Почему они возобновились? "Телеграф" уже анализировал, почему враг ударил по Киеву днем. Эксперт предположил, что причиной может быть F-16. Но, возможно, враг изменил тактику в планировании ударов по украинской энергетике, ведь днем генерация больше, чем ночью. Об этом "Телеграф" спросил аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука.

"Энергетика на этот раз не была целью врага. Скорее всего, за "энергетические" и "не энергетические" атаки в РФ отвечают разные люди, потому что "почерк" отличается, — рассказал "Телеграфу" Юрий Корольчук. "По энергетике действительно чаще бьют ночью. Хотя там стационарные объекты, которые никто никуда не вывезет, можно целиться в любое время суток – хоть ночью, хоть днем.

Он также высказал свое мнение относительно того, какова была цель этой атаки.

"Сегодняшняя ужасная атака, как мне кажется, преследовала цель, в том числе "демонстрационную" цель — посеять панические настроения среди украинцев и показательно продемонстрировать всему миру возможности "российского оружия", — говорит Корольчук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время атаки 8 июля враг нанес удары по Кривому Рогу. Уже известно о десяти умерших. Есть несколько попаданий в городе.