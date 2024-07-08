Почему россияне снова стали обстреливать Киев днем, попали в Охматдет и причем тут F-16. Анализ эксперта

Попадание в Охматдет и дневной обстрел Киева — что хотят оккупанты

В первой половине дня понедельника, 8 июля, Украина подверглась очередной ракетной атаке, а в столице прогремели взрывы. Подобная дневная атака столицы весьма нехарактерна для тактики российских оккупантов, которые чаще устраивают обстрелы в темное время суток. Однако в этот раз целью вражеской атаки могут стать не столько украинцы, сколько западные союзники Украины.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт Анатолий Храпчинский, подчеркнувший, что дневные обстрелы прифронтовой и приграничной зоны стали обыденностью, а вот киевляне в последнее время сталкиваются с ними довольно редко. Впрочем, это объясняется тем, что цель российской атаки не военная, а как всегда террористическая поскольку осуществлена в то время, когда большинство гражданского населения находиться на улице и информационная.

"Россияне очень боятся F-16 которые должна получить Украина и отсюда удары по аэродромам, участившиеся в последнее время. Тем самым Россия пытается показать якобы уязвимость аэродромов, вероятно, чтобы произвести впечатление на союзников перед передачей F-16. С этой целью, думаю, производится и ракетная атака на Киев", — пояснил "Телеграфу" Анатолий Храпчинский.

Также эксперт подчеркнул, что ракетных атак от РФ может стать больше, поскольку она привыкла воевать числом, а не умением, и потому будет чаще атаковать, чтобы массой залпов "продавить" украинскую ПВО.

"Поэтому главная задача, которая сейчас стоит — это увеличение номенклатуры и географии использования западного вооружения, что позволит сорвать планы России уничтожая склады аэродромы и фабрики по производству оружия", — резюмировал Анатолий Храпчинский.

Напомним, с начала понедельника, 8 июля, это стало уже второй ракетной атакой по Украине. Перед этим российская авиация нанесла удар 6 ракетами, 3 из которых были сбиты, в ночное время.