Много погибших и раненых: что известно о последствиях удара РФ по Кривому Рогу (фото)
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Враг ударил по админзданию
В результате утренней российской ракетной атаки россиян 8 июля на Украину в Кривом Роге уже известно о 10 погибших. Есть несколько попаданий в городе.
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул. По его словам, сейчас идет ликвидация последствий удара.
По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, количество раненых по состоянию на 13:00 выросло до 37 человек.
"Несколько попаданий. Предварительно 10 погибших, 31 раненых уже находится в больнице, из них 10 тяжелых", — говорится в сообщении.
Вилкул отметил, что Россия попала по административному зданию промышленного предприятия. Все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения привлечены к спасательным работам.
В сети уже появились фото дыма, поднявшегося после серии взрывов в Кривом Роге.
Напомним, что утром во время массированной ракетной атаки взрывы прогремели в Киеве, Днепре и ряде городов. В столице россияне попали в детскую больницу "Охматдит", предварительно — под завалами могут быть люди, в том числе дети. Много раненых. Неравнодушные люди помогают разбирать завалы больницы. В заведении разрушены операционные. В ходе атаки шло две операции.
В Днепре в результате взрывов повреждены многоэтажки и СТО. Есть раненые.
Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о последствиях удара по столице и в каких районах Киева есть попадания.