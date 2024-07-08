Багато загиблих та поранених: що відомо про наслідки удару РФ по Кривому Рогу (фото)

Ворог вдарив по адмінбудівлі

Внаслідок ранкової російської ракетної атаки росіян 8 липня на Україну у Кривому Розі вже відомо про 10 загиблих. Є кілька влучань у місті.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, наразі триває ліквідація наслідків удару.

За словами голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, кількість поранених станом на 13:00 зросла до 37 осіб.

"Декілька влучань. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких", — йдеться у повідомлені.

Вілкул зауважив, що Росія влучила по адміністративній будівлі промислового підприємства. Усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи залучені до рятувальних робіт.

У мережі вже з'явились фото диму, який здійнявся після серії вибухів у Кривому Розі.

Нагадаємо, що зранку під час масованої ракетної атаки вибухи пролунали у Києві, Дніпрі та ще низці міст. В столиці росіяни поцілили по дитячій лікарні "Охматдит", попередньо — під завалами можуть бути люди, зокрема діти. Багато поранених. Небайдужі люди допомагають розбирати завали лікарні. У закладі зруйновано операційні. Під час атаки йшли дві операції.

У Дніпрі внаслідок вибухів пошкоджено багатоповерхівку та СТО. Є поранені.

Раніше "Телеграф" детально розповідав про наслідки удару по столиці та у яких районах Києва є влучання.