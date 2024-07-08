Багато загиблих та поранених: що відомо про наслідки удару РФ по Кривому Рогу (фото)
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Ворог вдарив по адмінбудівлі
Внаслідок ранкової російської ракетної атаки росіян 8 липня на Україну у Кривому Розі вже відомо про 10 загиблих. Є кілька влучань у місті.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, наразі триває ліквідація наслідків удару.
За словами голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, кількість поранених станом на 13:00 зросла до 37 осіб.
"Декілька влучань. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких", — йдеться у повідомлені.
Вілкул зауважив, що Росія влучила по адміністративній будівлі промислового підприємства. Усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи залучені до рятувальних робіт.
У мережі вже з'явились фото диму, який здійнявся після серії вибухів у Кривому Розі.
Нагадаємо, що зранку під час масованої ракетної атаки вибухи пролунали у Києві, Дніпрі та ще низці міст. В столиці росіяни поцілили по дитячій лікарні "Охматдит", попередньо — під завалами можуть бути люди, зокрема діти. Багато поранених. Небайдужі люди допомагають розбирати завали лікарні. У закладі зруйновано операційні. Під час атаки йшли дві операції.
У Дніпрі внаслідок вибухів пошкоджено багатоповерхівку та СТО. Є поранені.
Раніше "Телеграф" детально розповідав про наслідки удару по столиці та у яких районах Києва є влучання.