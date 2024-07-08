У Києві пролунали вибухи: евакуюють людей з однієї із станцій метро

У ЗМІ пишуть, що був приліт

У Києві пролунала низка потужних вибухів під час оголошення масштабної повітряної тривоги. Людей евакуюють зі станції метро "Лукʼянівська".

Про це повідомляє низка місцевих ЗМІ. Пишуть, що поряд нібито був приліт, всього у десятках метрів від станції.

Очевидці зазначають, що на станції метро дуже багато диму. Людей вже вивели.

Наслідки ракетної атаки

У КМДА повідомили, що станція метро "Лукʼянівська" працює з урахуванням повітряної тривоги – як для перевезень, так і для укриття населення. Також про всі зміни оперативно інформує черговий персонал станції.

Наслідки ракетного удару біля метро Лук'янівська

Нагадуємо, у КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. За попередніми даними:

у Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

у Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;

у Дніпровському палають уламки в житловій забудові;

у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

у Деснянському районі займання будинку.

Також мер міста Віталій Кличко зазначив, що зафіксовано влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. За даними місцевих пабліків, постраждала будівля дитячої лікарні "Охматдит".

Раніше "Телеграф" писав, що серія вибухів пролунала не лише в Києві. У Дніпрі після ракетної атаки здійнявся стовп диму.