У Києві пролунали вибухи: евакуюють людей з однієї із станцій метро
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У ЗМІ пишуть, що був приліт
У Києві пролунала низка потужних вибухів під час оголошення масштабної повітряної тривоги. Людей евакуюють зі станції метро "Лукʼянівська".
Про це повідомляє низка місцевих ЗМІ. Пишуть, що поряд нібито був приліт, всього у десятках метрів від станції.
Очевидці зазначають, що на станції метро дуже багато диму. Людей вже вивели.
У КМДА повідомили, що станція метро "Лукʼянівська" працює з урахуванням повітряної тривоги – як для перевезень, так і для укриття населення. Також про всі зміни оперативно інформує черговий персонал станції.
Нагадуємо, у КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. За попередніми даними:
- у Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
- у Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;
- у Дніпровському палають уламки в житловій забудові;
- у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
- у Деснянському районі займання будинку.
Також мер міста Віталій Кличко зазначив, що зафіксовано влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. За даними місцевих пабліків, постраждала будівля дитячої лікарні "Охматдит".
Раніше "Телеграф" писав, що серія вибухів пролунала не лише в Києві. У Дніпрі після ракетної атаки здійнявся стовп диму.