В Киеве прогремели взрывы: эвакуируют людей с одной из станций метро

В СМИ пишут, что был прилет

В Киеве раздался ряд мощных взрывов во время объявления масштабной воздушной тревоги. Людей эвакуируют со станции метро "Лукьяновская".

Об этом сообщает ряд местных СМИ. Пишут, что рядом вроде бы был прилет, всего в десятках метров от станции.

Очевидцы отмечают, что на станции метро очень много дыма. Людей уже вывели.

Последствия ракетной атаки

В КГГА сообщили, что станция метро "Лукьяновская" работает с учетом воздушной тревоги — как для перевозок, так и для укрытия населения. Также обо всех изменениях оперативно сообщает очередной персонал станции.

Последствия ракетного удара у метро Лукьяновская

Напомним, в КМВА сообщили, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. По предварительным данным:

в Соломенском районе есть повреждение офисного здания;

в Голосеевском – обломки упали возле жилого дома;

в Днепровском пылают обломки в жилой застройке;

в Дарницком районе поврежден частный дом;

в Деснянском районе возгорание дома.

Также мэр города Виталий Кличко отметил, что зафиксировано попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения. По данным местных пабликов, пострадало здание детской больницы "Охматдет".

Ранее "Телеграф" писал, что серия взрывов прогремела не только в Киеве. В Днепре после ракетной атаки поднялся столб дыма.