В Днепре прогремела серия взрывов: над городом поднялся столб дыма (фото)

Пострадала многоэтажка

В понедельник, 8 июня, в Днепре утром раздалась серия взрывов во время массовой ракетной атаки. Над городом уже поднялся столб дыма.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". О ракетах в направлении города писали Воздушные Силы Украины.

"Ракета в направлении Днепра! Находитесь в укрытиях", — говорилось в сообщении.

В 11.35 объявили об отбое воздушной тревоги.

В результате взрыва уже известно, что пострадал жилой дом. На опубликованном видео видны выбитые стекла, разрушенные рамы и т.д.

Повреждение многоэтажки и СТО подтвердил мэр Днепра Борис Филатов, добавив, что ждем официальную информацию от обладминистрации.

"В Днепре повреждения получили многоэтажка, предприятие. Пострадало СТО. Есть раненые", — сообщил Сергей Лысак глава Днепропетровской ОГА.

Из-за ракетных обстрелов Днепра есть изменения в движении общественного транспорта:

автобусный маршрут 113 — изменена схема движения от ЦУМа до ул. Независимость;

трамваи №11 временно не курсируют;

троллейбусы "А" и "Б" курсируют через просп. Александра Поля;

троллейбусы №19 курсируют по пл. Космической.

В сети уже публикуют фото последствий атаки на город. После серии взрывов спасательные службы и скорые направились на место событий, в городе слышны их сирены.

Пользователи сети также показали кадры со следом от якобы сбитой ракеты. Взрывы в Днепре слышали в разных районах города.

В сети уже публикуют звуки взрывов, которые слышали днепряне.

Напомним, что утром взрывы прогремели также и в Киеве. Город находился под атакой "Кинжалов". Предварительно есть прилет возле станции метро "Лукьяновская".

Ранее "Телеграф" писал, что ночью 8 июля оккупанты снова "крыли" Украину ракетами.