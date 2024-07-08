Окупанти зруйнували дитячу лікарню "Охматдит": фото та відео наслідків

Глава держави вже відреагував на цинічний обстріл РФ

У понеділок, 8 липня, окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. Вибухи лунали в Києві, російські терористи поцілили в будівлю дитячої лікарні "Охматдит".

Влучання по дитячій лікарні — що відомо

На місці події працює кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він показав наслідки російської атаки по дитячій лікарні.

"Влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу", – написав Кличко у Telegram.

Пізніше мер столиці написав, що пацієнтів дитячої лікарні, куди вручила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.

На місці події працюють відповідні служби. Небайдужі люди допомагають розбирати завали лікарні.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини дитячої лікарні Павло Андрєєв закликає киян долучитись до розбору завалів.

"Зі мною все добре. Якщо хтось перебуває поруч з "Охматдитом", потрібна допомога — завали розбирати. Хтось поряд — приїздіть, допомагайте", — сказав він.

Очільник Офісу президента також відреагував на цинічний обстріл РФ.

"Дитяча лікарня, цілеспрямований удар росіян", — зазначив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Він також опублікував світлину, де написав наступне: "Хочу, щоб це бачив весь світ і не мовчав. Хворі діти після удару росіян по лікарні "Охматдит".

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки. Він написав, що усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей.

"Дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно ДИТЯЧА лікарня. "Охматдит" врятував та повернув здоровʼя тисячам дітей. Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди. Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить", — написав Володимир Зеленський.

За інформацією "Суспільного" в лікарні "Охматдит" пошкоджено токсикологічне відділення медзакладу, є поранені. В мережі також публікують кадри пораненого хлопчика.

Окрім цього, в лікарні зруйновано операційні. Під час атаки йшли дві операції.

Наслідки удару російської ракети по дитячій лікарні Охматдит у Києві опублікувала прессекретарка лікарні Анастасія Магеррамова.

За словами міністра внутрішніх справ Ігора Клименка, одну людину вже витягли з-під завалів в "Охмадиті".

Раніше "Телеграф" вже писав, що у Києві пролунала низка потужних вибухів під час оголошення масштабної повітряної тривоги. Крім балістичної загрози, російська армія підняла також тактичну авіацію в кількох регіонах і щонайменше три носії "Кинджалів" МіГ-31К.