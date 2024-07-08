У Києві під час ракетного обстрілу евакуювали авто у самому центрі міста (відео)

Евакуатор забрав автомобіль під час повітряної тривоги, коли власник, ймовірно, побіг в укриття

У час, коли Київ потерпає від ракетних обстрілів, постає гостре питання про межі між виконанням службових обов'язків та людяністю. Але такий випадок викликав хвилю обурення серед киян: евакуатор забирає автомобіль, припаркований з порушенням правил, у той час, як місто перебуває під загрозою ракетного удару.

Ситуація розгорнулася на тлі повітряної тривоги самому центрі столиці. Ймовірно, власник автомобіля, почувши сирени, поспіхом покинув транспортний засіб, щоб знайти укриття у найближчій станції метро. Проте служба евакуації, керуючись формальними приписами, вирішила забрати машину, попри надзвичайні обставини.

Міська влада Києва поки що не прокоментувала цей випадок. Проте раніше містяни скаржилися, що автомобілі, залишені під час повітряної тривоги, миттєво евакуйовувались, хоч їхні водії змушені були порушувати правила парковки, аби вберегти життя.

"Телеграф" уже розповідав, що Рада намагається заборонити паркувальникам затримувати та евакуйовувати авто зокрема під час повітряних тривог. Відповідний Законопроєкт проголосували в 1 читанні. Далі він має пройти стадію другого читання та голосування за основу і в цілому. Тепер таке право хочуть залишити лише для представників Нацполіції. Тобто лише, коли авто буде суттєво перешкоджати дорожньому руху, на місце викликатимуть представників поліції, а ті уже будуть евакуйовувати авто.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київ запустили "Кинджали". Місто обстріляли також іншими ракетами.