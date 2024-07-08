В Киеве во время ракетных обстрелов эвакуировали автомобиль в самом центре города (видео)

Эвакуатор забрал автомобиль во время воздушной тревоги, когда владелец, вероятно, побежал в укрытие

В то время, когда Киев страдает от ракетных обстрелов, а враг "борется" против украинских детей, возникает острый вопрос о границах между исполнением служебных обязанностей и человечностью. Но такой случай вызвал волну возмущения среди киевлян: эвакуатор увозит автомобиль, припаркованный с нарушением правил, в то время как город находится под угрозой ракетного удара.

Ситуация развернулась на фоне воздушной тревоги в самом центре столицы. Вероятно, владелец автомобиля, услышав сирены, спешно покинул транспортное средство, чтобы найти укрытие в ближайшей станции метро. Однако служба эвакуации, руководствуясь формальными предписаниями, решила забрать машину, несмотря на чрезвычайные обстоятельства.

Городские власти Киева пока не прокомментировали этот случай. Однако ранее горожане жаловались, что автомобили, оставленные во время воздушной тревоги, мгновенно эвакуировались, хотя их водители вынуждены были нарушать правила парковки, чтобы уберечь жизнь.

"Телеграф" уже рассказывал, что Рада пытается запретить парковщикам задерживать и эвакуировать авто в частности во время воздушных тревог. Соответствующий законопроект проголосовали в 1 чтении. Далее он должен пройти стадию второго чтения и голосования за основу и в целом. Теперь такое право хотят оставить только для представителей Нацполиции. То есть только когда авто будет существенно препятствовать дорожному движению, на место будут вызывать представителей полиции, а те уже будут эвакуировать авто.

Ранее "Телеграф" писал, что на Киев запустили "Кинжалы". Город был обстрелян также другими ракетами.