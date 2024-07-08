Последствия ракетной атаки в Киеве: раздался взрыв на железнодорожной станции, там найден труп (фото)

На месте работают все службы

В понедельник, 8 июля, во время российской ракетной атаки раздался взрыв на железнодорожной станции "Киев Волынский". Его было слышно в районе Караваевых дач.

Об этом сообщает телеканал "Киев24". По данным свидетелей, взрыв произошел, когда электричка Kyiv City Express приближалась к станции.

Электропоезд остановился на рельсах, пассажиров не выпускали. На месте взрыва разбросаны документы, обломки утеплителя, одеяла. К сожалению, спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Взрыв на железнодорожной станции

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, медики и бригады железнодорожников. Машинистов электрички забрали в отделение полиции для показаний.

Последствия вражеской атаки

Электричку развернули в сторону станции "Киев Пассажирский", где пассажиры будут эвакуированы. Также известно, что на место происшествия прибыла следственная группа.

На месте работают медики и полиция

В Укрзализныце сообщили, что один из рейсов Kyiv City Express из Караваевых Дач в направлении Святошино задерживается "из-за обнаруженных на путях обломков после массированного обстрела Киева".

Напомним, российские террористы попали в здание детской больницы "Охматдет". Повреждено токсикологическое отделение медучреждения. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, одного человека уже вытащили из-под завалов в "Охмадите". Разрушения масштабные, неравнодушные люди помогают разбирать завалы, под которыми могут находиться дети.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. Есть много погибших и пострадавших, в районах которых были прилеты.