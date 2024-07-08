Наслідки ракетної атаки в Києві: пролунав вибух на залізничній станції, там знайдено труп (фото)

На місці працюють всі служби

У понеділок, 8 липня, під час російської ракетної атаки пролунав вибух на залізничній станції "Київ Волинський". Його було чути в районі Караваєвих дач.

Про це повідомляє телеканал "Київ24". За даними свідків, вибух стався, коли електричка Kyiv City Express наближалася до станції.

Електропотяг зупинився на рейках, пасажирів не випускали. На місці вибуху розкидані документи, уламки утеплювача, ковдри. На жаль, рятувальники знайшли тіло загиблої людини.

Вибух на залізничній станції

Наразі на місці події працюють поліціянти, медики та бригади залізничників. Машиністів електрички забрали до відділку поліції для свідчень.

Наслідки ворожої атаки

Електричку розвернули в бік станції "Київ Пасажирський", де пасажирів буде евакуйовано. Також відомо, що на місце події прибула слідча група.

На місці працюють медики та поліція

В Укрзалізниці повідомили, що один з рейсів Kyiv City Express з Караваєвих Дач у напрямку Святошина затримується "через виявлені на колії уламки після масованого обстрілу Києва".

Нагадуємо, російські терористи поцілили в будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Пошкоджено токсикологічне відділення медзакладу. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, одну людину вже витягли з-під завалів в "Охмадиті". Руйнування масштабні, небайдужі люди допомагають розбирати завали, під якими можуть бути діти.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пролунала серія потужних вибухів. Є багато загиблих та постраждалих, у яких районах були прильоти.