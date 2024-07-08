Потужні вибухи у Києві: багато загиблих та постраждалих, у яких районах були прильоти (оновлено)

Вже відомо про постраждалих

У ході масштабної ракетної атаки вранці 8 липня російські окупанти обстріляли Київ. Мешканці столиці чули кілька сильних вибухів. Внаслідок цього є руйнування, а також загиблі й постраждалі.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Зазначається, що зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Згідно з офіційною інформацією, у місті пошкоджено житлові будинки, а також офісну будівлю.

Оновлено: внаслідок атаки загинули семеро людей. Ще дев'ятьох постраждали.

Так, внаслідок обстрілу у Києві такі наслідки:

у Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

у Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;

у Дніпровському палають уламки у житловій забудові.

у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

у Деснянському районі займання будинку.

у Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охмадит, є руйнування.

На місцях події працюють усі оперативні служби.

Президент Володимир Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі прокоментував атаку по Києву.

"І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 8 липня російські загарбники запустили Києвом "Кинджали".