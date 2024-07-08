Потужні вибухи у Києві: багато загиблих та постраждалих, у яких районах були прильоти (оновлено)
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Вже відомо про постраждалих
У ході масштабної ракетної атаки вранці 8 липня російські окупанти обстріляли Київ. Мешканці столиці чули кілька сильних вибухів. Внаслідок цього є руйнування, а також загиблі й постраждалі.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Зазначається, що зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Згідно з офіційною інформацією, у місті пошкоджено житлові будинки, а також офісну будівлю.
Оновлено: внаслідок атаки загинули семеро людей. Ще дев'ятьох постраждали.
Так, внаслідок обстрілу у Києві такі наслідки:
- у Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
- у Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;
- у Дніпровському палають уламки у житловій забудові.
- у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
- у Деснянському районі займання будинку.
- у Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охмадит, є руйнування.
На місцях події працюють усі оперативні служби.
Президент Володимир Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі прокоментував атаку по Києву.
"І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", — написав він.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 8 липня російські загарбники запустили Києвом "Кинджали".