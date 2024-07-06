В Одесі пролунали вибухи: над містом здіймається стовп диму (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 672
Повідомлялося про загрозу удару баллістикою
Під час повітряної тривоги в Одесі після 11 години у суботу, 6 липня, пролунав вибух. Над містом здіймається дим.
Про вибух в Одесі повідомила кореспондентка "Телеграфу". У мережі пишуть про приліт та публікують фото стовпа диму, який підіймається у небо після вибуху.
"Мешканці Одеси та Одеського району знаходитесь у безпечних місцях до відбою. Це важливо!", — написав голова Одеської ОВ Олег Кіпер у Telegram.
Перед вибухом Повітряні сили України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Відбій повітряної тривоги дали об 11:57.
Як повідомляв "Телеграф", ніч на суботу, 6 липня, росіяни атакували Україну "шахедами". Відомо про вибухи у Сумах, Полтавській та Дніпропетровській областях. Ворог атакував Україну із застосуванням 27 "шахедів", запускаючи їх із Криму та Курської області. Сили ППО збили 24 із них. У Сумах ворог завдав удару "шахедом" по енергетичній інфраструктурі. У місті відключилося світло та водопостачання, ведуться ремонтні роботи. У будинках сумчан поступово з’являється електроенергія та вода.