В Одесі пролунали вибухи: над містом здіймається стовп диму (фото)

Повідомлялося про загрозу удару баллістикою

Під час повітряної тривоги в Одесі після 11 години у суботу, 6 липня, пролунав вибух. Над містом здіймається дим.

Про вибух в Одесі повідомила кореспондентка "Телеграфу". У мережі пишуть про приліт та публікують фото стовпа диму, який підіймається у небо після вибуху.

"Мешканці Одеси та Одеського району знаходитесь у безпечних місцях до відбою. Це важливо!", — написав голова Одеської ОВ Олег Кіпер у Telegram.

Перед вибухом Повітряні сили України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Відбій повітряної тривоги дали об 11:57.

Як повідомляв "Телеграф", ніч на суботу, 6 липня, росіяни атакували Україну "шахедами". Відомо про вибухи у Сумах, Полтавській та Дніпропетровській областях. Ворог атакував Україну із застосуванням 27 "шахедів", запускаючи їх із Криму та Курської області. Сили ППО збили 24 із них. У Сумах ворог завдав удару "шахедом" по енергетичній інфраструктурі. У місті відключилося світло та водопостачання, ведуться ремонтні роботи. У будинках сумчан поступово з’являється електроенергія та вода.