Росію атакували безпілотники, виникли потужні пожежі на двох нафтобазах (відео)

Ніч у росіян видалася неспокійна

У ніч на суботу, 6 липня Краснодарський край РФ зазнав масованої атаки безпілотниками. Під ударом були Єйський, Ленінградський та Павлівський райони, внаслідок обстрілу виникли пожежі на двох нафтобазах.

"Атаку безпілотників відбито у станиці Павловській. Після падіння фрагментів БПЛА на нафтобазі сталося займання резервуарів зі зберігання палива. У станиці Ленінградській внаслідок атаки БПЛА — займання резервуара з паливом", — заявили в оперативному штабі регіону.

Telegram-канал Astra опублікував відео пожежі на нафтобазі у станиці Павловській. За його даними, вона належить "Лукойлу". Як бачимо на кадрах, горить досить потужно.

Також канал опублікував відео другої пожежі у станиці Ленінградській. Там горять резервуари із паливом.

У Єйську внаслідок атаки пошкодження отримала вежа стільникового зв’язку. За даними оперштабу, на неї впали уламки безпілотника.

Крім того, голосно було і в окупованому Криму. Як повідомили місцеві жителі каналу "Кримський вітер", звуки вибухів пролунали в Севастополі невдовзі після опівночі. Також люди чули звуки пусків ракет.

"З боку Орлівки в Севастополі о 00:20 було чути 2 далекі, глухі вибухи з моря. При цьому о 23:55 з Бельбека було чути звук зльоту винищувача", — розповіли кримчани.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на суботу, 6 липня, росіяни атакували Україну "шахедами". Відомо про вибухи у Сумах, Полтавській та Дніпропетровській областях.