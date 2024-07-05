Наймасовіший наліт з початку війни: РФ атакували десятки дронів, під удар потрапили "цікаві" об’єкти (фото та відео)

Війна повертається на територію країни, яка розв’язала та веде її

Під ранок у п’ятницю, 5 липня, російський Ростов зазнав масованої атаки безпілотниками. Також минулої ночі під ударами БПЛА було місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї РФ, звідки ворог запускає "шахеди" по Україні.

Атака на Ростов

Близько третьої ночі губернатор Ростовської області Василь Голубєв написав у Telegram, що "підрозділи ППО працюють по декількох повітряних цілях противника". У місцевих пабліках з’явилося багато відео з атакою. Пізніше Голубєв повідомив, що в небі над Ростовською областю було збито 10 БПЛА.

"За даними оперативних чергових служб, внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БПЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону в Ростові та в Азовському районі... За попередньою інформацією, постраждалих немає", — заявив чиновник.

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Тим часом місцеві жителі пишуть, що внаслідок атаки горить нафтовий термінал. Вони публікують кадри зі звуками вибухів та пожежами, які спалахнули внаслідок атаки.

"Це нефтянка горить, ППО збила, швидкі та пожежні під’їжджають", — коментує один з авторів відео.

За попередніми даними атаковано ВАТ "НЗНП філію Ростовський" на Лівому березі Дону. Він розташований між Ростовом та Батайськом. У ростовських ЗМІ цей наліт БПЛА називають "наймасовішим" та "найсильнішим нападом за всю історію".

"Цієї ночі Ростов на Дону відображав наймасовіший наліт дронів з початку повномасштабної війни. Атака була успішно відображена нафтовим терміналом ВАТ "НЗНП філія Ростовський", — написав у Telegram український військовий оглядач Олександр Коваленко.

Тим часом РосЗМІ пишуть, що за даними міноборони РФ за ніч 5 липня ППО РФ збило 50 БПЛА. Це відбувалося над територією Кубані та Ростовської області Росії, а також над територією окупованої росіянами частини Запорізької області України.

Атака на Приморсько-Ахтарськ

Неспокійно було й у Приморсько-Ахтарську. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв близько 1:30 написав у Telegram, що в місті було збито кілька безпілотників. Він заявив, що від падіння уламків є пошкодження. За даними чиновника, постраждали 6 людей.

За даними місцевих пабліків, уламки збитих над Приморсько-Ахтарськими дронами пошкодили будинок у мікрорайоні МСО. Крім того, порушено роботу енергопідстанції. У значній частині міста немає світла та води.

Telegram-канал "OSINT з Гарбузом" пише, що в Приморсько-Ахтарську сталося щонайменше два прильоти БпЛА по території військового аеродрому (казарми та склади). Аналітики дійшли такого висновку, проаналізувавши відео. Вони встановили геолокацію, лінії спалахів від прильотів проходять територією аеродрому, звідки, зокрема, і запускають "шахеди".

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 5 липня росіяни всю ніч атакували Україну "шахедами". ППО працювала у кількох областях, у тому числі на Київщині. Внаслідок падіння уламків в області є руйнування.