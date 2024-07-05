Самый массовый налет с начала войны: РФ атаковали десятки дронов, под удар попали "интересные" объекты (фото и видео)

Война возвращается на территорию страны, которая развязала и ведет ее

Под утро в пятницу, 5 июля, российский Ростов подвергся массированной атаке беспилотниками. Также минувшей ночью под ударами БПЛА был и город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ, откуда враг запускает "шахеды" по Украине.

Атака на Ростов

Около трех часов ночи губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в Telegram, что "подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника". В местных пабликах появилось множество видео с атакой. Позднее Голубев сообщил, что в небе над Ростовской областью было сбито 10 БПЛА.

"По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе … По предварительной информации, пострадавших нет", — заявил чиновник.

Внимание! На некоторых видео в новости есть ненормативная лексика

Тем временем местные жители пишут, что в результате атаки горит нефтяной терминал. Они публикуют кадры со звуками взрывов и пожарами, которые вспыхнули в результате атаки.

"Это нефтянка горит, ПВО сбила, скорые и пожарные подъезжают", — комментирует один из авторов видео.

По предварительным данным атакован ОАО "НЗНП филиал Ростовский" на Левом берегу Дона. Он расположен между Ростовом и Батайском. В ростовских СМИ этот налет БПЛА называют "массовым" и "самым сильным нападением за всю историю".

"Этой ночью Ростов на Дону отражал самый массированный налёт дронов с начала полномасштабной войны. Атака была успешно отражена нефтяным терминалом ОАО "НЗНП филиал Ростовский", — написал в Telegram украинский военный обозреватель Александр Коваленко.

Тем временем росСМИ пишут, что по данным минобороны РФ за ночь 5 июля ПВО РФ сбила 50 БПЛА. Это происходило над территорией Кубани и Ростовской области России, а также над территорией оккупированной россиянами части Запорожской области Украины.

Атака на Приморско-Ахтарск

Неспокойно было и в Приморско-Ахтарске. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев около 1:30 написал в Telegram, что в городе было сбито несколько беспилотников. Он заявил, что от падения обломков есть повреждения. По данным чиновника, пострадали 6 человек.

По данным местных пабликов, обломки сбитых над Приморско-Ахтарском дронов, повредили дом в микрорайоне МСО. Кроме того, нарушена работа энергоподстанции. В значительной части города нет света и воды.

Telegram-канал "OSINT с Гарбузом" пишет, что в Приморско-Ахтарске произошло по меньшей мере два прилета БпЛА по территории военного аэродрома (казармы и склады). Аналитики пришли к такому выводу, проанализировав видео. Они установили геолокацию, линии вспышек от прилетов проходят по территории аэродрома, откуда, в частности, и запускают "шахеды".

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 5 июля россияне всю ночь атаковали Украину "шахедами". ПВО работала в нескольких областях, в том числе на Киевщине. В результате падения обломков в области есть разрушения.