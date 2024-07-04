В Крыму прогремел мощный взрыв, а небо затянуло дымом: оккупанты уже не знают, что соврать (видео)

Роспропаганда, как всегда, поспешила отчитаться, что ПВО якобы все сбила

Во временно оккупированном Крыму во время воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. После этого в небо поднялся густой столб дыма, который видно за километры.

Об этом сообщает мониторинговое сообщество "Крымский ветер". По его данным, взрыв крымчане услышали в районе мыса Фиолент примерно в 15:20. Одновременно с этим оккупанты объявили в регионе воздушную тревогу и перекрыли Крымский мост для движения.

Тревога продлилась всего несколько минут и роспропаганда, как всегда, поспешила отчитаться, что ПВО якобы все сбила. Однако очередную "победу" россиян затмил дым, который повалил в небо над местом, где слышали звуки взрыва.

После этого роспаблики придумали уже новое оправдание — дескать, взрыв связан с утилизацией боеприпасов на месте недавнего прилета по складу "шахедов" у села Флотское. А местные "власти" и вовсе сообщили, что флот совершил один учебный выстрел.

А тем временем столб дыма уже поднялся на высоту более ста метров. Очевидцы публикуют видео с ним в сети.

Стоит отметить, что ранее в сети сообщалось, что 1 июля в Крыму под удар попала воинская часть в Балаклаве. Через 12 часов после "прилета" там все еще пылал мощный пожар.