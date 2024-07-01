"Такого еще не видели": мощнейший прилет в Крыму попал на видео, горячие подробности новой атаки на окупантов

Местные сообщают о прилете в Балаклаве

Мощные взрывы и сильное задымление в результате "работы российской ПВО", которая традиционно сбила все, что только можно было сбить. В понедельник, 1 июля, временно оккупированный Крым посетила "бавовна".

Об этом сообщают сразу несколько крымских пабликов в Telegram. Отмечается, что сильные взрывы слышали в районе Севастополя.

"Также российская ПВО стреляла в районе Сапун-горы", — сообщают местные паблики.

В 19:03 стало известно об "успешной отработке" российской ПВО. Местные сообщают о прилете в Балаклаве и публикуют фотографии с незаурядным задымлением.

"И где-то там росПВО как раз стояла. Похоже, собой и отбила атаку", — пишут в пабликах.

Задымление в виде хорошенькой медузы поднимается в месте прилета. В пабликах пишут, что как раз над местом дислокации ПВО, в районе российской воинской части.

В то же время подписчики паблика "Крымский ветер" сообщили, что якобы прилетело в военную часть россиян, находящуюся в районе Карани (Флотское). У оккупанта там позиция на Караньских высотах.

Также в сети уже появилось видео прилета. Очевидно взрыв был незаурядной силы.

В то же время, пропагандистские паблики в Telegram традиционно сообщили о том, что российская ПВО сбила все цели, а именно четыре ракеты. По словам пропагандистов, обломки попадали в прибрежной зоне.

Очевидно, российские пропагандисты настолько привыкли называть черное белым и наоборот, что публикуя видео с очевидным прилетом, они пишут, "в небе над Севастополем видна работа ПВО". При этом на видео невооруженным глазом видно, что черный дым валит непосредственно с места прилета, а инверсионных следов работы ПВО в небе даже не видно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что 30 июня в оккупированном Крыму местные сообщали о взрывах. Воздушная тревога в Севастополе звучала больше часа.