У россиян будут проблемы...: ВСУ ударили по важному центру в Крыму, что о нем известно

Центр далекой космической связи расположен в поселке Витино

Ночью 24 июня, в аннексированном Крыму украинские защитники поразили центр космической связи российских оккупантов. Это уже второй удар по вражеской космической инфраструктуре РФ.

"Телеграф" решил разобраться, что это за центр и почему он так важен. Рассказываем читателям, какие последствия ждут РФ после попадания по этому объекту.

Центр далекой космической связи расположен в поселке Витино, что находится вблизи Евпатории. Он осуществляет управление российской спутниковой группировкой. Также наблюдает за ситуацией в космосе над Россией.

Этот объект армия РФ захватила во время аннексии полуострова и с 2014 года передала комплекс в войска воздушно-космической обороны и начала его модернизацию. В 2017 году сообщалось, что центр получил 10 новых комплексов и модернизация продолжалась. На такие мероприятия Россия тратила огромные деньги, сообщает Defense Express.

Как сообщают местные Telegram-каналы, в поселке Витино, были слышны мощные взрывы, а местные жители рассказали, что на место прибыло много "скорых".

Кроме того, паблик "Крымский ветер" обнародовал спутниковые снимки, которые свидетельствуют о наличии очагов огня именно на территории центра космической связи.

Теперь теоретически возможно, что у россиян возникнут проблемы с управлением собственными спутниками. Прежде всего, это влияет на ситуационную осведомленность на поле боя. Ведь спутники помогают отслеживать ситуацию на фронте и в определенном режиме передавать информацию.

Официальных данных о последствиях атаки пока нет.

Ранее "Телеграф" сообщил, что 23 июня оккупанты в Крыму были атакованы. Удары ВСУ наносили американскими ракетами ATACMS.