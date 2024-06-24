В Севастополе объявили чрезвычайную ситуацию: военный эксперт указал на интересный момент

Если ракета не справляется с задачей, срабатывает система ее самоуничтожения

Российский глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе режим чрезвычайной ситуации в связи с происходящим на пляже Учкуевка. Ранее мы уже писали, что российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила якобы ракеты ATACMS над пляжем в Севастополе, из-за чего 124 человека получили ранения, а пятеро погибли.

Военный эксперт Александр Коваленко на своей странице сообщил, что россияне могли сами выпустить оружие, которое имело такие последствия.

"Пока рано спешить с выводами, но это точно не ATACMS, а больше похоже на ЗУР 9М330 ЗРК Тор-М2", — говорится в сообщении эксперта.

Он говорит, что применять ЗРК Тор-М2 для перехвата баллистической ракеты бессмысленно. В свою очередь, если ракета не справляется с задачей, срабатывает система ее самоуничтожения.

"Не исключено, что не перехватившая воздушный объект ракета самоуничтожилась прямо над головами "отдыхающих" на Учкуевке", — подытожил Коваленко.

Следует добавить, что сначала в z-пабликах писали о том, что все ракеты были сбиты, но позже Министерство обороны РФ издало другую версию. По данным ведомства, якобы ПВО перехватило 4 из 5 ракет, а одна взорвалась над пляжем. Министерство обороны возложило ответственность за это не на своих военных, а на ВСУ и Вашингтон.

Ракета, сбитая над пляжем в Севастополе, летела якобы в направлении аэродрома Бельбек. Как сообщают местные паблики, россияне сбили ракету. После взрыва в направлении пляжа Учкуевка уехало много "скорых". Обломки ракеты убили 5 человек, из них трое – дети. Более 120 человек получили ранения.

Ранее Телеграф писал, что ночь на вторник, 18 июня, была тревожной для оккупантов в Крыму. В военных частях Севастополя и Симферополя раздалась тревога, россияне поднимали в небо авиацию и перекрывали Керченский мост.