В Севастополі оголосили надзвичайну ситуацію: військовий експерт вказав на цікавий момент

Якщо ракета не справляється із завданням, спрацьовує система її самознищення

Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв оголосив у місті режим надзвичайної ситуації у зв'язку з подіями на пляжі Учкуївка. Раніше ми вже писали, що російська протиповітряна оборона (ППО) збила нібито ракети ATACMS над пляжем у Севастополі, через що 124 людини отримали поранення, а п’ятеро — загинули.

Військовий експерт Олександр Коваленко на своїй сторінці повідомив, що росіяни могли самі випустити зброю, яка мала такі наслідки.

"Поки що рано поспішати з висновками, але це точно не ATACMS, а більше схоже на ЗУР 9М330 ЗРК Тор-М2", — йдеться у повідомленні експерта.

Він каже, що застосовувати ЗРК Тор-М2 для перехоплення балістичної ракети — безглуздо. Своєю чергою, якщо ракета не справляється із завданням, спрацьовує система її самознищення.

"Не виключено, що ракета, яка не перехопила повітряний об'єкт, самознищилася прямо над головами "відпочиваючих" на Учкуївці", — підсумував Коваленко.

Варто додати, що спочатку у z-пабліках писали про те, що усі ракети були збиті, але пізніше Міністерство оборони РФ видало іншу версію. За даними відомства, нібито ППО перехопила 4 з 5 ракет, а одна вибухнула над пляжем. Міністерство оборони поклало відповідальність за це не на своїх військових, а на ЗСУ та Вашингтон.

Ракета, яку збили над пляжем у Севастополі, летіла нібито у напрямку аеродрому Бельбек. Як повідомляють місцеві пабліки, росіяни збили ракету. Після вибуху у напрямку пляжу Учкуївка поїхало багато "швидких". Уламки ракети вбили 5 людей, з них троє — діти. Понад 120 людей отримали поранення.

Раніше "Телеграф" писав, що ніч на вівторок, 18 червня, була тривожною для окупантів у Криму. У військових частинах Севастополя та Сімферополя пролунала тривога, росіяни піднімали в небо авіацію та перекривали Керченський міст.