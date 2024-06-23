Вперше офіційно: літаки ЗСУ завдали ударів по Бєлгородській області РФ, що знищили (карта)

Важлива мета була успішно уражена

Сили оборони України успішно уразили у Бєлгородській області пункт управління мотострілецького полку. На місці пролунали вибухи.

Про це у неділю, 23 червня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Наголошується, що пункт управління розташовувався у населеному пункті Нехотіївка.

"Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, який розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області (РФ)", — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що за результатами бойової роботи на місці події було зафіксовано вибухи.

"Ціль успішно уражена", — резюмували у Генштабі.

Це, можливо, не перший авіаційний удар по території Росії. Так, наприклад, кілька тижнів тому західні ЗМІ писали, що такий удар вже був. Однак в офіційних зведеннях така інформація з’явилася вперше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 22 червня в російському Краснодарському краї відбулася атака. Знищено місце зберігання дронів-камікадзе "Шахед" та супутня інфраструктура.