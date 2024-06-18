У Росії після потужних вибухів палає нафтобаза, місцеві бояться "отрути": деталі, фото та відео

За офіційними даними, ніхто не постраждав

У ніч на 18 червня місто Азов Ростовської області Росії зазнало потужної атаки безпілотниками. В результаті ударів спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

"В Азові в результаті атаки БПЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами. За попередніми даними жертв немає. Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню", — написав у Telegram губернатор області Василь Голубєв.

За даними МНС Росії, площа пожежі становить 5 тисяч кубічних метрів. Постраждалих, заявили там, немає. Голубєв заявив, що станом на 07:00 у гасінні пожежі в Азові задіяно 208 осіб та 39 одиниць техніки, 1 пожежний потяг.

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Атака розпочалася приблизно близько другої години ночі. Росіяни публікують у мережі момент удару та кадри пожежі. За словами місцевих, перед ним пролунало щонайменше п’ять вибухів. У небо здіймається густий стовп чорного диму. У місцевих пабліках висловлюють побоювання, що у повітря після атаки потрапила "отрута", скаржаться на утруднення дихання. Однак губернатор заявив, що "перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не встановлено".

Як повідомляв "Телеграф", ніч на вівторок, 18 червня, була тривожною і для окупантів у Криму. У військових частинах Севастополя та Сімферополя пролунала тривога, росіяни підіймати в небо авіацію та перекривали Керченський міст. За попередніми даними, в районі Севастополя була атака морського дрону.