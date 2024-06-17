Потужний удар по ворожій "парасольці ППО": скільки систем вразили у Криму за останні два місяці

Втрати ворога приємно вражають

Сили оборони продовжують знищувати "парасольку ППО" у Криму. За останні два місяці вдалось вразити близько 15 систем С-300, С-350 та С-400.

Українським захисникам також вдалось знищити понад 15 радіолокаційних станцій та десяток пунктів управління. Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".

"Загальна кількість окремо уражених систем ППО ― близько 15. Зокрема, уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищені десятки пускових установок зазначених систем, більш як 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління", ― йдеться у повідомленні.

"СтратКом ЗСУ" опублікував також інфографіку. На ній карта Криму та позначені місця, де Сили оборони уразили ворожі об’єкти у травні та червні 2024 року.

Під ударом опинились протиповітряні системи у різних куточках Криму

За останні місяці у тимчасово окупованому Криму частіше стали гриміти потужні вибухи. Успішне знищення систем ППО та радіолокаційних станцій вимушує росіян перекидати комплекси на півострів з інших ділянок. Проте сховати їх від Сил оборони не виходить.

На Заході прокоментували удари по російських системах ППО. Останні мають низьку ефективність проти ракет. Системи С-400 не можуть захистити себе та об’єкти поряд, пишуть західні ЗМІ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія перекинула С-500 у Крим. Подробиці розповів очільник ГУР Кирило Буданов.