"Не можуть навіть захистити себе": на Заході відреагували на знищення російської ППО у Криму

Нова російська ППО програє бій старим американським ракетам

Останні атаки на російські аеродроми в окупованому Криму показали, що росіяни не здатні захистити свої ЗРК, які повинні були забезпечувати захист неба від українських ракет. І це при тому, що там розміщені новітні С-400.

Про це йдеться у матеріалі Forbes. Там зазначають, що першого залпу було завдано в середині травня, а ще одного в ніч на 12 червня.

У Центрі оборонних стратегій зазначили, що для ударів було застосовано щонайменше 10 ракет ATACMS, а російська ППО не змогла перехопити жодної з них. При цьому у МОУ кажуть, що змогли знищити радар С-300 та радар С-400.

"Після вівторка втрати можуть бути набагато вищими. Загалом цілком можливо, що українські ракетні нальоти знищили частини чотирьох або п’яти батарей С-400. За іронією долі, С-400 був спроєктований з урахуванням можливості протиракетної оборони, але це явно не працює. Російські С-400 не можуть захистити прилеглі дружні сили, як і вони не можуть захистити себе", — йдеться у матеріалі.

При цьому наголошується, що росіяни мають понад 50 батарей С-400, тож знищити їх всі не вийде. Однак, якщо вони покажуть свою нездатність знищувати українські ракети, то сенсу в їх розміщенні не буде.

Видання наголошує, що якщо Україна воює за американською доктриною, то насамперед вона має знищити російську ППО, щоб убезпечити небо для літаків F-16, перші з яких незабаром мають з’явитися на полі бою. При цьому автори закликають не дивуватися, якщо виявиться, що насамперед ці винищувачі будуть використані для обстрілу військових баз у Криму.

Як повідомлялося, росіяни розмістили на території окупованого Криму новітню ЗРК С-500. Тим самим вони хочуть захистити військові об’єкти на півострові від регулярних українських обстрілів.