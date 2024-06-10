У Крим прилетіла "демократія": повідомляють про численні вибухи на півострові

Кілька кримських районів та міст чули низку вибухів

У тимчасово окупованому Росією Криму в ніч на 10 червня лунали численні вибухи. Гучно було біля Євпаторії та Красноперекопська, а також у Джанкойському, Бахчисарайському та Сакському районах півострова, російські терористи перекривали рух Кримським мостом.

Про це повідомив канал "Кримський вітер". Місцеві канали заявили про роботу протиповітряної оборони та традиційно почали брехати, нібито усе збито. Також терористи заявили, що атакували їх американськими ракетами ATACMS.

"У Красноперекопському районі підписники нарахували вже вісім вибухів… Судячи зі спалахів, ракети влучили по об'єкту біля Євпаторії, нічого росППО не збило, повідомляють підписники. П'ять-шість вибухів чули в смт Первомайське", — тим часом написав "Кримський вітер".

Загалом під час атаки біля Красноперекопська, Джанкоя та н/п Первомайське, пише канал, чули від шести до восьми вибухів. Біля Євпаторії – чотири дуже потужні вибухи, мішенню міг стати військовий об'єкт біля н/п Наумівка. У н/п Михайлівка після вибухів повністю зникло енергопостачання.

Також на Московській трасі місцеві мешканці помітили велику кількість пожежних автомобілів. Вони рухалися до Сімферополя з боку Джанкойського району.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 30 травня ГУР разом із ЗСУ вразили пороми в Криму. В результаті атаки на півострів було пошкоджено або знищено чотири катери, два пороми та лоцманський катер.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Криму ЗСУ знищують "парасольку ППО" росіян. Втрати ворога вже досить великі, але ще не критичні.