До катерів додалися пороми та поранені: нові подробиці удару ГУР по росіянам у Криму

З’явилися нові подробиці наслідків удару по Криму 30 травня

Наслідки атаки на тимчасово окупований Крим у ніч проти 30 травня виявилися набагато значнішими. ГУР вдалося знищити не лише три катери.

Це підтверджують російські ЗМІ. Нові подробиці з’явилися на Telegram-каналі ASTRA.

"Чотири катери, два пороми та лоцманський катер пошкоджені або знищені внаслідок нічної ракетної атаки в Криму. П’ятьох людей поранено", — йдеться в повідомленні.

Так, крім затонулого лоцманського катера "Мрія" та катерів "Тунець" у Криму пошкодження зазнали пором "Конро Трейдер" та пором "Авангард".

Російський телеграм-канал уточнює, що "Авангард" через пошкодження сів на мілину. На ньому поранено чотирьох людей. Серед них двоє 19-річних практикантів. На поромі "Конро Трейдер" поранення отримав один із членів екіпажу.

Тим часом росЗМІ повідомляють, що пошкодження отримали чотири транспортно-десантні катери КС 701. Знищення двох із них підтвердили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Кримські гауляйтери також заявляють, що два пороми постраждали в Керчі від нібито "збитих уламків ракет".

Нагадаємо, що в ніч проти 30 травня ГУР провело чергову операцію у тимчасово окупованому Криму. У ній були задіяні морські дрони Magura V5.

Незважаючи на те, що російські війська піднімали в небо чи не ескадрилью — шість літаків і два вертольоти, українським розвідникам вдалося завдати значної шкоди окупантам у морі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про знищення російського катера, який штурмував острів Нестрига. У мережі з’явилося епічне відео.