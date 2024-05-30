К катерам добавились паромы и раненые: новые подробности удара ГУР по россиянам в Крыму

Появились новые подробности последствий удара по Крыму 30 мая

Последствия атаки на временно оккупированный Крым в ночь на 30 мая оказались намного значительнее. ГУР удалось уничтожить не только три катера.

Это подтверждают и в российских СМИ. Новые подробности появились на Telegram-канале ASTRA.

"Четыре катера, два парома и лоцманский катер повреждены или уничтожены в результате ночной ракетной атаки в Крыму. Пять человек ранены", — говорится в сообщении.

Так, помимо затонувшего лоцманского катера "Мечта" и катеров "Тунец" в Крыму повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард".

Российский телеграм-канал уточняет, что "Авангард" из-за повреждений сел на мель. На нем ранены четыре человека. Среди них — двое 19-летних практикантов. На пароме "Конро Трейдер" ранения получил один из членов экипажа.

Тем временем росСМИ сообщают, что повреждения получили четыре транспортно-десантных катера КС 701. Уничтожение двух из них подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Крымские гауляйтеры также заявляют, что два парома пострадали в Керчи от якобы "сбитых обломков ракет".

Напомним, что в ночь на 30 мая ГУР провело очередную операцию во временно оккупированном Крыму. В ней были задействованы морские дроны Magura V5.

Несмотря на то, что российские войска поднимали в небо едва ли не эскадрилью — шесть самолетов и два вертолета, украинским разведчикам удалось нанести значительный урон оккупантам в море.

Ранее "Телеграф" сообщал об уничтожении российского катера, штурмовавшего остров Нестрига. В сети появилось эпическое видео.