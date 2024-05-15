Атака дронов на Татарстан сорвала планы делегации "Талибана" в РФ

Самолет с "талибами" должен был вылететь из Москвы в Казань в 08.45

Делегация афганского движения "Талибан", которое признано в РФ террористической организацией, не смогла вылететь вовремя в Казань из-за дрона, что атаковал утром Татарстан. Небо над Казанью и Нежнекамском в связи с происшествием было закрыто.

Об этом в среду, 15 мая, пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что самолет должен был направляться в Казань из Москвы.

"Самолет с чиновниками Исламского эмирата Афганистана (на данный момент это практически никем не признанное государство) должен был вылететь из Москвы в Казань в 08.45, однако до сих пор задерживается из-за утренней атаки беспилотника", — говорится в сообщении.

По информации паблика, делегация "Талибана" во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи будет принимать участие в международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum".

В программе этого форума 125 тематических сессий по 12 различным направлениям, начался во вторник в Казани и продлится до 19 мая.

Справка: движение "Талибан" было признано в России террористической организацией в 2003 году — после того, как его в соответствующий список включил Совбез ООН. При этом Кремль в течение многих лет поддерживает контакты с лидерами этого движения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия планирует снять с "Талибана" статус террористов. МИД РФ работает над этим вопросом.