Не только Белгород: в Ростовской области РФ атакована топливная база

В результате происшествия якобы нет пострадавших

Пока в России не утихает тема с разрушением дома в Белгороде, в других городах продолжают внезапно гореть важные объекты, как топливная база в Ростовской области, которую атаковал БПЛА в ночь на 15 мая. Последующего возгорания после этого якобы не произошло.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, всего прогремело два взрыва.

"В результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорания топлива это не вызвало", — сказал Голубев.

Он также добавил, что по предварительным данным, якобы никто не пострадал. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 14 мая в Подмосковье загорелась электроподстанция воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования.

Ночью 12 мая был атакован беспилотником волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Это была вторая атака за два дня. До этого 11 мая несколько БПЛА упали на территории предприятия. В результате происшествия есть значительные разрушения.

Также в ночь на 24 апреля в Смоленской и Воронежской областях была атакована промышленная инфраструктура и нефтебаза. Вскоре в сети появились спутниковые снимки, которые подтвердили сильный пожар на топливно-энергетических объектах.