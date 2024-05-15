Не лише Бєлгород: у Ростовській області РФ атаковано паливну базу

Внаслідок пригоди нібито немає постраждалих

Поки в Росії не вщухає тема з руйнуванням будинку в Бєлгороді, в інших містах продовжують раптово горіти важливі об’єкти як паливна база в Ростовській області, яку атакував БПЛА в ніч на 15 травня. Займання після цього нібито не сталося.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв. За його словами, всього пролунало два вибухи.

"Внаслідок атаки двох БПЛА на паливній базі в Пролетарському районі сталося два вибухи, спалах палива це не викликало", — сказав Голубєв.

Він також додав, що, за попередніми даними, нібито ніхто не постраждав. На місці події зараз працюють екстрені служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 14 травня у Підмосков’ї спалахнула електропідстанція військової частини ФСБ та заводу з виробництва військового обладнання.

Вночі 12 травня був атакований безпілотником волгоградський нафтопереробний завод. Це була друга атака за два дні. До цього, 11 травня, кілька БПЛА впали на території підприємства. Внаслідок події є значні руйнування.

Також у ніч на 24 квітня у Смоленській та Воронезькій областях була атакована промислова інфраструктура та нафтобаза. Незабаром у мережі з’явилися супутникові знімки, що підтвердили сильну пожежу на паливно-енергетичних об’єктах.