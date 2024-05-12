Звинуватити Україну не вийде: експерт розповів, що насправді могло зруйнувати багатоповерхівку у Бєлгороді (відео)

Відео вибуху у багатоповерхівки ставить під сумнів слова Міноборони РФ

Після обвалу під’їзду багатоповерхівки у Бєлгороді у МО РФ виступили із заявою. Втім, її вже активно спростовують експерти у мережі.

Так, згідно із заявою російського Міністерства оборони, 10-поверховий будинок у Бєлгороді нібито було зруйновано уламками ракети "Точка-У". Мовляв, її збила ППО, але її частини змогли зруйнувати цілий під’їзд багатоповерхівки.

"Під час відбиття атаки російськими засобами ППО знищено шість ракет "Точка-У", чотири реактивні снаряди РСЗВ "Вампір" і два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха". Фрагментами однієї із збитих ракет ТРК "Точка-У" пошкоджено житловий будинок у місті Бєлгород ", — Кажуть у Шойгу.

Однак цю версію одразу почали спростовувати у мережі. Наприклад, військовий оглядач Олександр Коваленко зазначив, що, на його думку, уламки ракети не змогли б пробити всі поверхи багатоповерхівки та вибухнути на першому поверсі.

"Це могла зробити тільки бомба, наприклад, бетонобійна БЕТАБ-500, які зараз так само часто вкс рф застосовують як ОФАБ-500 з УМПК. На мій погляд, все вказує саме на сход дефективної БЕТАБ-500 з Су-34, що вже неодноразово траплялося у Бєлгороді, але без настільки масштабних руйнувань із трагічними наслідками", — зауважив він.

Нагадаємо, що 12 травня під час повітряної тривоги у Бєлгороді пролунав потужний вибух. Він зруйнував цілий під’їзд багатоповерхівки. Відразу після того, як у мережі почали публікувати відео вибуху, у експертів з’явилося безліч питань. Справа в тому, що на відео з камер не видно ніяких падаючих об’єктів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 травня у Білгороді пролунали вибухи. В результаті було пошкоджено житлові будинки.