Хвала російському ППО? У Бєлгороді обрушився під’їзд багатоповерхівки, багато загиблих (фото, відео)

Рятувальники шукають людей під завалами

У районі Харгорі у Бєлгороді пролунали вибухи під час повітряної тривоги та після роботи місцевої ППО. Над багатоповерховим будинком почав здійматися в небо густий дим. Стало відомо, що було зруйновано один із житлових будинків.

Інформація про цю подію була опублікована вдень 12 травня у багатьох місцевих пабліків. Там же вже з’явилися фото та відео з місця.

Біля зруйнованого будинку зараз працюють рятувальники. Згідно з інформацією з мережі, є постраждалі та загиблі.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, є загроза обвалення всієї десятиповерхівки. Усіх жителів екстрено авакуюють.

"Мінімум 15 людей, за даними SHOT, можуть перебувати під завалами під’їзду, що обвалився в Бєлгороді. На місці працюють екстрені служби", — йдеться в повідомленні.

"112" водночас пише, що під завалами може бути до 20 осіб.

Пізніше SHOT оновив інформацію та зазначив, що вже відомо про 4 загиблих. При цьому у Слідчому комітеті заявили, що наразі відомо про 30 постраждалих.

Зазначимо, що російські пропагандисти вже почали звинувачувати Україну в тому, що сталося. Проте, варто нагадати, що останнім часом неодноразово у росіян траплялися конфузи, коли вони намагалися атакувати Харків. Наприклад, 4 травня окупанти хотіли атакувати Харків і область авіабомбами, що коригуються, але один із снарядів не долетів до цілі вибухнув у житловому секторі РФ. І це не єдиний такий випадок. При цьому росіяни не надто вдало використовують ППО.

У мережі тим часом з’явилося відео вибуху, після чого користувачі почали активно обговорювати, що це міг бути навмисний підрив. На відео з камер не видно об’єктів, що падають. Таким чином, звинувачення від окупантів, що будинок обстріляли Сили оборони, не відповідають дійсності. Ці дії схожі на провокацію сто боку РФ, щоб виправдати подальші удари по житлових будинках. Цю ж версію написав у своєму Telegram-каналі голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 травня у Бєлгороді пролунали вибухи. В результаті було пошкоджено житлові будинки.