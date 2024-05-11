В російських Бєлгороді та Курську була "весела" нічка: фіксувалися вибухи та влучання (відео)

Російська влада традиційно бреше про те, що нібито "усе збили"

Тимчасово контрольовані російським терористичним режимом Курська та Бєлгородська області, а також безпосередньо Курськ та Бєлгород вночі 11 травня не спали. В обласних центрах та у регіонах було чутно сильні вибухи, також були зафіксовані й прильоти.

Про атаки повідомила місцева влада в обох регіонах – "губернатори" Роман Старовойт та В'ячеслав Гладков. Традиційно російські посадовці заявили, що нібито "усе збито" російською протиповітряною обороною.

Зокрема у Курській області нібито було збито українські безпілотники. За заявою Старовойта, їх нібито посадили засоби радіоелектронної боротьби. Щоправда, звідкись виникли уламки, які пошкодили нібито господарчу будівлю.

Бєлгороду дісталося куди сильніше. "Губернатор" Гладков заявив, що було оголошено ракетну небезпеку, а також що ППО нібито збила кілька повітряних цілей. Також він заявив про пошкодження кількох десятків будівель в обласному центрі та у деяких населених пунктах регіону, два пошкоджених автомобілі та вісім постраждалих росіян.

Водночас місцеві канали опублікували фото та відео, на яких можна побачити та почути вибухи в обох містах. Також на відео можна спостерігати влучання "збитих повітряних цілей" та моменти прильотів в обох областях.

Зазначимо, що у тимчасово окупованих російськими терористами Ровеньках в Луганській області ввечері 10 травня теж було гучно. Після прильоту в місті загорілася нафтобаза, яку використовують російські окупанти в інтересах своїх підрозділів.

Як розповідав "Телеграф", за даними західних ЗМІ, через атаки дронів по російських НПЗ у найбільшій у світі нафтовій державі закінчується бензин. Росіяни змушені заправляти свої авто за "захмарними" цінами. За підрахунками аналітиків, з початку 2024 року станом на кінець квітня на території РФ постраждали від атак понад 12 нафтопереробних заводів у дев’яти різних регіонах.

У ніч на п’ятницю, 10 травня, безпілотники прилетіли до Калузької області, сталася пожежа на калузькому НПЗ "Перший завод". У мережі з’явилися нові відео з місця.