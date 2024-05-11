В российских Белгороде и Курске была "веселая" ночь: фиксировались взрывы и попадания (видео)

Российские власти традиционно лгут о том, что якобы "все сбили"

Временно контролируемые российским террористическим режимом Курская и Белгородская области, а также непосредственно Курск и Белгород ночью 11 мая не спали. В областных центрах и регионах были слышны сильные взрывы, также были зафиксированы и прилеты.

Об атаках сообщили местные власти в обоих регионах — "губернаторы" Роман Старовойт и Вячеслав Гладков. Традиционно российские чиновники заявили, что якобы "все сбито" российской противовоздушной обороной.

В частности, в Курской области якобы были сбиты украинские беспилотники. По заявлению Старовойта, их якобы усадили средства радиоэлектронной борьбы. Правда, откуда-то возникли обломки, повредившие якобы хозяйственное здание.

Белгороду досталось куда сильнее. "Губернатор" Гладков заявил, что была объявлена ракетная опасность, а также что ПВО якобы сбило несколько воздушных целей. Также он заявил о повреждении нескольких десятков зданий в областном центре и в некоторых населенных пунктах региона, двух поврежденных автомобилях и восьми пострадавших россиянах.

Тем временем местные каналы опубликовали фото и видео, на которых можно увидеть и услышать взрывы в обоих городах. Также на видео можно наблюдать попадания "сбитых воздушных целей" и моменты прилетов в обеих областях.

Отметим, что во временно оккупированных российскими террористами Ровеньках Луганской области вечером 10 мая тоже было громко. После прилета в городе загорелась нефтебаза, которую используют российские оккупанты в интересах своих подразделений.

Как рассказывал "Телеграф", по данным западных СМИ, из-за атаки дронов по российским НПЗ в крупнейшем в мире нефтяном государстве заканчивается бензин. Россияне вынуждены заправлять свои авто по "заоблачным" ценам. По подсчетам аналитиков, с начала 2024 года по состоянию на конец апреля на территории РФ пострадали от атак более 12 нефтеперерабатывающих заводов в девяти разных регионах.

В ночь на пятницу, 10 мая, беспилотники прилетели в Калужскую область, произошел пожар на калужском НПЗ "Первый завод". В сети появились новые видео с места.