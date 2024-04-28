Горячая ночь для россиян: в Брянске и оккупированном Крыму прогремели взрывы

Во временно оккупированном Крыму под удар попал Джанкой

Ночью 28 апреля в российском Брянске и временно оккупированном российскими террористами Крыму прогремели мощные взрывы. В Брянске беспилотники атаковали электроподстанцию, с Крымом интереснее – местные каналы как один пишут о якобы атаке баллистики.

Согласно информации из крымских каналов, под удар попали Джанкой и Тарханкут. Его якобы атаковали баллистическими ракетами американского производства ATACMS, выпущенными из Херсона. Украина официально атаку не комментировала.

В "старой России", кроме Брянска, который атаковали беспилотниками и попали в подстанцию, угроза БПЛА была объявлена местными властями для Курской и Белгородской областей. В Брянской области тревога уже полным ходом, а также в местных каналах появились видео ударов.

Напомним, 27 апреля возле российского Краснодара под утро прогремели мощные взрывы, там украинскими дронами были атакованы НПЗ и военный аэродром. Официально российские власти традиционно заявили, что все беспилотники якобы были сбиты, а на одном из мест ударов "горит трава".

Отметим, что с 2024 года украинские дроны повредили 18 российских НПЗ. Это сократило объем производства оккупанта почти на 14 процентов.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия оправилась от ударов по НПЗ. Иностранные СМИ оценили, сколько мощностей уже восстановлено.