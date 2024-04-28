Гаряча ніч для росіян: у Брянську та окупованому Криму прогриміли вибухи

У тимчасово окупованому Криму під удар потрапив Джанкой

Вночі 28 квітня у російському Брянську та у тимчасово окупованому російськими терористами Криму прогриміли потужні вибухи. У Брянську безпілотники атакували електропідстанцію, з Кримом цікавіше – місцеві канали як один пишуть про нібито атаку балістики.

Згідно з інформацією з кримських каналів, під удар потрапили Джанкой та Тарханкут. Його нібито атакували балістичними ракетами американського виробництва ATACMS, випущеними з району Херсона. Україна офіційно атаку не коментувала.

У "старій Росії", окрім Брянська, який атакували безпілотниками та поцілили у підстанцію, загроза БПЛА місцевою владою була оголошена для Курської та Бєлгородської областей. У Брянській області тривога вже повним ходом, також у місцевих каналах з'явилися відео ударів.

Нагадаємо, 27 квітня біля російського Краснодара під ранок пролунали потужні вибухи, там українськими дронами були атаковані НПЗ та військовий аеродром. Офіційно російська влада традиційно заявила, що усі безпілотники нібито було збито, а на одному з місць ударів "горить трава".

Зауважимо, що від 2024 року українські дрони пошкодили 18 російських НПЗ. Це скоротило обсяги виробництва окупанта майже на 14 відсотків.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія оговталася від ударів по НПЗ. Іноземні ЗМІ оцінили, скільки потужностей уже відновлено.