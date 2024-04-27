Біля російського Краснодара під ранок пролунали потужні вибухи: атаковані НПЗ та військовий аеродром (відео, оновлено)

Російська влада традиційно бреше про збиття усіх безпілотників

Російський Краснодарський край вночі опинився під атакою безпілотників. Місцеві нарахували багато вибухів, також в одному з міст після прильотів вирує сильна пожежа; атакованим виявився Слов'янськ-на-Кубані.

Про це повідомляють місцеві канали, які публікують відео одного з вибухів. Також у коментарях на атаку невідомих БПЛА скаржаться місцеві мешканці.

Офіційна російська влада традиційно заявила, що усі безпілотники нібито було збито, а на одному з місць ударів "горить трава". Проте місцеві мешканці зі свого боку пишуть, що насправді могло прилетіти у бітумний завод; частина з них вважає, що під атакою міг опинитися нафтопереробний завод, або нафтобаза.

Окрім того, повідомляється про вибухи у районі Ільського нафтопереробного заводу. Він розташований неподалік від Новоросійська, та вже кілька разів потрапляв під атаки українських безпілотників.

Оновлено. Також за непідтвердженою інформацією атакований військовий аеродром, розташований у цьому районі – біля станиці Кущевська. Удар теж завдавався безпілотниками. В цьому місці дислокується російська 195-та навчальна авіаційна бригада.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олександр Литвиненко в інтерв'ю виданню The Economist, назвав удари по російським НПЗ частиною стратегії України. Її головна ідея полягає в тому, щоб змусити російського диктатора Путіна зупинити напад на нашу державу.

Раніше "Телеграф" повідомив, що юридичний комітет ПАРЄ виніс свій вердикт щодо українських ударів по російським НПЗ. А президент України Володимир Зеленський жорстко відповів усім на Заході, кому не подобаються удари по російським НПЗ. Він заявив, що міжнародні організації можуть засуджувати удари по російським територіям після того, як вони приїдуть до Харкова та подивляться, як люди живуть без світла та без води.