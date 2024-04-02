Так далеко дрони ще не залітали: БПЛА атакували Татарстан, є приліт у завод з виробництва "шахедів" (фото, відео)

Повідомляється про постраждалих

Тривають атаки на російські нафтопереробні заводи — у вівторок, 2 квітня, безпілотники вдарили по НПЗ та підприємству в Татарстані, де, ймовірно, виробляються "шахеди". Російські ЗМІ пишуть про удар двох БПЛА на заводи в Єлабузі та Нижньокамську.

Дрони вперше "дістали" об’єкти на такій значній відстані, пишуть росЗМІ. Відстань між Україною та Татарстаном – близько 1200 кілометрів. Усього було два удари: на НПЗ "Елаз-Нафтопродукт" та на території особливої економічної зони "Алабуга" за містом.

Джерела "Телеграфа" в ГУР повідомили, що удари по заводу зі збирання "шахедів" у Татарстані — операція ГУР. Росіяни випускають їх за назвою "Герань-2". Внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей. Співрозмовники "Телеграфа" також підтвердили, що засобом атаки були дрони українського виробництва.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Як розповіли місцеві жителі, вибухи на території особливої економічної зони "Алабуга" пролунали в районі шостої ранку. Нібито постраждали завод та гуртожиток. За попередніми даними є постраждалі.

"За даними місцевих джерел та анонімних "силових" каналів, були атаковані НПЗ "Елаз-Нафтопродукт" та гуртожиток ОЕЗ "Алабуга", відомий за розслідуванням "Протоколу" виробництвом "шахедів" та використанням рабської праці дітей та мігрантів з Африки. Постраждали 6 людей", — пише SOTA.

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Варто зазначити, що "Алабуга" – особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан. Займає площу 3903,5 га. Влітку 2023 року з’явилася інформація, що Росія будує там завод з виробництва ударних дронів "шахед".

Російські ЗМІ повідомляють деталі та публікують фото наслідків прильоту безпілотника з НПЗ у Нижньокамську (Татарстан). Дрон влучив у одну з установок, почалася пожежа. Завод ТАНЕКО компанії "Татнафта" був заснований у 2005 році, став першим НПЗ, побудованим з нуля в пострадянській Росії. У 2022 році він посів п'яте місце у рейтингу найбільших нафтопереробних заводів РФ. Обсяг переробки – 16,2 мільйона тонн нафти на рік.

Як повідомляв "Телеграф", прильоти українських дронів до ключових російських нафтопереробних заводів призвели до неприємної для російського терористичного режиму ситуації. Схоже, що Росії доведеться значно скоротити експорт дизельного пального з портів у Балтійському та Чорному морях.