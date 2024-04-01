ППО РФ масово обстріляла Бєлгород: є багато постраждалих, а по місту розкидані докази

Над Бєлгородом попрацювало російське ППО

Російський Бєлгород знову зазнав масованого обстрілу. У місті є постраждалі, а виною тому, судячи з фактів, є російське ППО.

Так, згідно з даними з місцевих пабліків, обстріл розпочався приблизно о 16:30. Після перших повідомлень з’явилася інформація про роботу ППО, а вже після цього в мережі почали з’являтися фото з прильотами.

Так, наприклад, в одному з житлових районів міста ракета впала прямо між багатоквартирними будинками.

А на іншій вулиці після вибуху в небо здійнявся густий чорний дим.

Як виявилося, горів легковий автомобіль.

Також "під роздачу" потрапив і приватний будинок на одній із вулиць. Він був частково зруйнований і спалахнув.

Різні ушкодження отримали безліч будинків. В одних було пошкоджено фасад, в інших вибито віконні рами.

Руйнування також отримав приватний бізнес.

Постраждала ще й освітня установа.

За даними влади, внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 9 людей. Один із них у тяжкому стані.

"Вибито вікна в 13 квартирах 8 багатоквартирних будинків, пошкоджено 3 приватні житлові домоволодіння. У школі №41 внаслідок прильоту сильно посічено фасад будівлі — побито плитку, вибито близько двадцяти вікон. Також пошкоджено 3 автомобілі, один з яких повністю згорів", — йдеться у повідомленні.

В обстрілі окупанти вже поспішили звинуватити ЗСУ, проте, як уже бувало і не раз, у мережі з’явилися факти, які доводять, що прильоти бєлгородчани ловили саме від своєї ППО. Ось одне з промовистих фото:

Його, до речі, можна побачити далеко не у всіх російських пабліках, що може говорити, що пропагандисти спеціально замовчують незручні факти.

На вищезгаданому фото видно ракету, але це не ракета від РСЗВ, а ракета саме від ППО. Якщо конкретніше – від російського "Панциря". Це можна "нагуглити" за пару хвилин навіть якщо ви не знаєтесь на військовій техніці. Впізнати винуватця можна за характерною обшивкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Бєлгород отримав решту за масований обстріл України, над містом дим.