Бєлгород знову розбудили вибухи: пошкоджено будинки та автомобілі (фото та відео)

Війна прийшла на територію країни, яка її розв’язала

Російський Бєлгород регулярно зазнає обстрілів. У ніч проти 29 березня, після 2:00 у місті пролунали потужні вибухи.

Губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков повідомив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала система ППО росіян. За його інформацією, збито 15 повітряних цілей "на підльоті до міста".

Разом із тим, чиновник додав, що внаслідок атаки у 37 квартирах 17 багатоквартирних будинків міста вибито вікна, є й інші пошкодження. Крім того, знову постраждала "Бєлгород Арена", де вибиті вікна. Також, за заявою Гладкова, пошкоджено скління у бєлгородській гімназії №22. Також уламками посічено 12 автомобілів.

Є наслідки й у Бєлгородському районі. У селищі Дубове пошкоджено покрівлю приватного будинку. У селі Репне осколками посічено один автомобіль.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Місцеві пабліки публікують фото та відео наслідків атаки. Пошкоджено будинки на кількох вулицях.

Як повідомляв "Телеграф", 27 березня у Бєлгороді в черговий раз пролунав вибух. Під удар потрапила будівля управління МВС на проспекті Слави.