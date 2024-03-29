Белгород снова разбудили взрывы: повреждены здания и автомобили (фото и видео)

Война пришла на территорию страны, которая ее развязала

Российский Белгород регулярно подвергается обстрелам. В ночь на 29 марта, после 2:00 в городе прогремели мощные взрывы.

Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО россиян. По его информации, сбито 15 воздушных целей "на подлете к городу".

Вместе с тем, чиновник добавил, что в результате атаки в 37 квартирах 17 многоквартирных домов выбиты окна, есть и другие повреждения. Кроме того, снова пострадала "Белгород Арена", где выбиты окна. Также, по заявлению Гладкова, повреждено остекление в белгородской гимназии №22. Также осколками посечены 12 автомобилей.

Есть последствия и в Белгородском районе. В поселке Дубовое повреждена кровля частного дома. В селе Репное осколками посечен один автомобиль.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Местные паблики публикуют фото и видео последствий атаки. Повреждены дома на нескольких улицах.

Как сообщал "Телеграф", 27 марта в Белгороде в очередной раз прогремел взрыв. Под удар попало здание управления МВД на проспекте Славы.