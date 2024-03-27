Горят машины и выбиты окна: в Белгороде снова громко (фото, видео)

Неизвестно, пострадали ли россияне от взрывов в Белгороде

В российском Белгороде, где сегодня днем звучали взрывы, снова было громко. В городе загорелись несколько авто, а также повреждены жилые дома.

Фото и видео происходящего публикуют в сети. По данным некоторых СМИ, к атаке причастно ПВО россиян.

Ракетную опасность в Белгороде объявили около 19:30. Тогда же над городом прозвучали первые взрывы, после которых загорелось авто на окраине города во дворе жилых многоэтажек. Некоторые Telegram-каналы утверждают, что горели два автомобиля.

Также, по сообщениям местных жителей, где-то выбило стекла и повреждены фасады в домах, от взрывной волны в одной из квартир оторвалась ручка входной двери. А в дороге торчит кусок ракеты. Кроме того, пострадала территория детского сада и школы №40. Информации о жертвах пока что нет.

Жители Белгорода говорят, что сразу после сигнала воздушной тревоги идут прятаться в санузлы. Благодаря тому, что в городе начали включать тревогу, то прячутся россияне и днем, и ночью.

"Все время прячемся. Когда были уже в укрытии, то услышали взрывы, было очень громко. Что-то взрывалось или падало", — говорит одна из местных жительниц.

Некоторые источники утверждают, что вечерние разрушения в Белгороде — это последствия ракеты российской ПВО, которая не упала в жилом районе города. Однако официальной информации на этот счет нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что путинский пропагандист Соловьев назвал жалобы белгородцев "мерзкой истерикой". Ему предложили приехать в город вместе с детьми и пожить под обстрелами.