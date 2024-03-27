В Белгороде взрывы: дрон прилетел по зданию МВД, первые подробности

Дорога перед зданием перекрыта

В российском Белгороде в очередной раз прогремел взрыв. На сей раз мощный "хлопок" раздался в здании управления МВД на проспекте Славы.

Информация об этом появилась днем 27 марта в Telegram-каналах. Отмечается, что инцидент случился якобы из-за прилета дрона-камикадзе по зданию.

"В результате прилета повреждены несколько кабинетов, в здании выбиты стёкла. Информации о пострадавших пока нет", — говорится в сообщении.

В настоящее время дорога перед зданием перекрыта. Очевидцы сообщают, что к месту происшествия направились кареты скорой помощи.

Позже губернатор Белгородской области уже прокомментировал взрывы в городе. По его словам, в результате взрыва пострадал один человек. В самом здании МВД выбиты окна и посечен фасад.

"В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В результате взрыва в здании выбиты окна на 3 и 4 этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы", — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 марта в Белгороде прогремели взрывы. В Минобороны России сказали о якобы уничтожении 18 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир".