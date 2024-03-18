В Белгороде второй раз за утро взрывы: сообщают о погибших и раненых (фото, видео)

На месте работают местные спасатели

В понедельник, 18 марта, в Белгороде второй раз за утро были слышны взрывы. Перед этим сообщалось об обстреле города во время воздушной тревоги из-за ракетной опасности.

По данным местных Telegram-каналов, в одном из сел Белгородского района были попадания в частном секторе. Также в соцсетях публикуют фотографии, где, как утверждается, зафиксированы последствия взрывов.

Отмечается, что снаряд попал в частный дом в поселке Никольское. После этого произошло возгорание.

Никольское на карте

Telegram-канал Mash сообщил, что в результате "ракетных обстрелов" Никольского в Белгородской области якобы погибли два человека, а еще трое получили ранения. В настоящее время местные и спасатели разбирают завалы.

Напомним, в воскресенье, 17 марта, в Белгороде раздались взрывы. По данным местных СМИ, повреждения получили как минимум 11 многоэтажек и 9 частных домов. В Белгородском районе также зафиксированы прилеты и повреждения домов и автомобилей.