У Бєлгороді вдруге за ранок вибухи: повідомляють про загиблих та поранених (фото, відео)

На місці працюють місцеві рятувальники

У понеділок, 18 березня, у Бєлгороді вдруге за ранок було чути вибухи. Перед цим повідомлялось про обстріл міста під час повітряної тривоги через ракетну небезпеку.

За даними місцевих Telegram-каналів, в одному з сіл Бєлгородського району були влучання у приватному секторі. Також у соцмережах публікують фотографії, на яких, як стверджується, зафіксовано наслідки вибухів.

Зазначається, що снаряд влучив у приватний будинок у селищі Нікольське. Після цього сталося загоряння.

Нікольське на мапі

Telegram-канал Mash повідомив, що внаслідок "ракетного обстрілу" Нікольського в Бєлгородській області нібито загинули двоє людей, а ще троє — отримали поранення. Наразі місцеві та рятувальники розбирають завали.

Нагадаємо, у неділю, 17 березня, в Бєлгороді пролунали вибухи. За даними місцевих ЗМІ, пошкодження отримали як мінімум 11 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. У бєлгородському районі також зафіксовано прильоти та пошкодження будинків та автомобілів.