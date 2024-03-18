У Бєлгороді знову "вибуховий" ранок: є постраждалі та руйнування (фото, відео)

У мережі з’явилися відео звуків "бавовни" у місті

У Бєлгороді, який нерідко опиняється під обстрілами, знову було чути вибухи. Вони прогриміли під час повітряної тривоги через ракетну небезпеку.

Інформація про це з’явилась у місцевих Telegram-каналах. Там публікують відповідні відео зі звуками вибухів.

Водночас губернатор Білгородський звертався до місцевих жителів із закликом не залишати свої будинки під час ракетної небезпеки. Також він порекомендував їм пройти в укриття.

"У Бєлгороді та Бєлгородському районі запущено сирену ракетної небезпеки. Якщо ви знаходитесь вдома – не підходите до вікон. Сховайтесь у приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора). Якщо ви знаходитесь на вулиці – спустіться в укриття чи інше безпечне місце", — написав він.

В одному з пабліків зазначають, що після звуків вибухів видно дим у районі, де 17 березня загинула молода дівчина. При цьому підписники цього ТГ-каналу повідомляють, що приліт припав по промзоні.

Мер міста Валентин Демидов під час оперативної наради уряду регіону заявив, що під час ранкових "бавовни" постраждала одна людина. Пошкоджено один приватний будинок, місцевий склад, дві машини та автобус. Про це пише Telegram-канал SHOT.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українській розвідці перехопили розмову двох росіян, які скаржилися на погіршення ситуації в Білгороді, російських диверсантів та посилення мобілізації в регіоні.