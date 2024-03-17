Бєлгород потряс новий смертельний обстріл: відео моменту та фото руйнувань

У столиці Бєлгородської області багато поранених

Російські добровольці продовжують вести свою обмежену операцію у РФ. У зв’язку з цим по Бєлгороду та області, де розташовані путінські війська, завдаються множинні удари.

На чергову хвилю атак скаржаться росЗМІ та місцева адміністрація. За їхніми даними, вдень 17 березня над Бєлгородом знову "спрацювала" система ППО. Однак при цьому у місті серйозні ушкодження.

Загинула щонайменше 1 людина. Ще 11 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Більшість із них госпіталізована.

Пошкодження отримали як мінімум 11 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. У бєлгородському районі також зафіксовано прильоти та пошкодження будинків та автомобілів. Про постраждалих не повідомляється.

Небо у Бєлгороді зараз затягнуте димом через пожежі.

Раніше "Телеграф" писав, що Бєлгородській області, де раніше російські добровольці закликали владу області оголосити евакуацію, вживають заходів безпеки. Губернатор області В’ячеслав Гладков закликав місцевих жителів залишатися вдома та обмежити пересування населеними пунктами.