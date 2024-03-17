Белгород потряс новый смертельный обстрел: видео момента и фото разрушений

В столице Белгородской обалсти много раненых

Русские добровольцы продолжают вести свою ограниченную операцию на территории РФ. В связи с этим по Белгороду и области, где расположены путинские войска, наносятся множественные удары.

На очередную волну атак жалуются росСМИ и местная администрация. По их данным, днем 17 марта над Белгородом снова "сработала" система ПВО. Однако при этом в городе серьезные повреждения.

Погиб как минимум 1 человек. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Большая часть из них госпитализирована.

Повреждения получили как минимум 11 многоэтажек и 9 частных домов. В белгородском районе также зафиксированы прилеты и повреждения домов и автомобилей. О пострадавших не сообщается.

Небо в Белгороде сейчас затянуто дымом из-за пожаров.

Ранее "Телеграф" писал, что Белгородской области, где ранее российские добровольцы призвали власти области объявить эвакуацию, принимают меры безопасности. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал местных жителей оставаться дома и ограничить передвижение по населенным пунктам.